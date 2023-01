Die Probleme auf der Lautertalbahnstrecke von Kaiserslautern nach Lauterecken nehmen nicht ab. Wie die Deutsche Bahn auf dem Kurznachrichtendienst Twitter um 13.21 Uhr mitteilte, wurde der Zugverkehr am Montag, 23. Januar, ab 14.30 Uhr eingestellt. Grund hierfür seien zu viele krankheitsbedingte Ausfälle beim Fahr- und Stellwerkspersonal. Die Bahn teilte zudem mit, dass zwischen Lauterecken und dem Kaiserslauterer Hauptbahnhof zwei Ersatzbusse fahren – jedoch ohne festen Fahrplan. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen sei nicht gestattet. Die Deutsche Bahn kündigte die Einschränkungen bis zum Betriebsschluss am Abend an. Fritz Engbarth vom Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV) betont, er gehe davon aus, dass der Betrieb am Dienstag wieder regulär weitergeht. Eine Garantie dafür gebe es aber nicht: „Wenn sich morgen jemand kurzfristig krank meldet und kein Ersatz gefunden wird, sieht es vielleicht wieder anders aus.“

Im vergangenen Jahr gab es an den Wochenenden monatelang nur einen Schienenersatzverkehr mit Bussen, auf den auch nicht immer Verlass war, wie mehrere Kritiker unabhängig voneinander berichteten. Unter der Woche fielen ebenfalls immer wieder Züge aus. Dies hatte viele Beschwerden von unzufriedenen Bahnkunden zur Folge und rief auch die Kommunalpolitik auf den Plan, die die Gemeinden im Lautertal abgehängt sah und vehement eine Rückkehr zum planmäßigen Betrieb forderte. Die Bahn begründete die zahlreichen Ausfälle 2022 mit vielen Krankheitsfällen und Personalengpässen aufgrund von Fachkräftemangel.

Wie sind seit dem Jahreswechsel Ihre Erfahrungen mit der Zugverbindung im Lautertal. Kommen die Züge pünktlich? Ist der Ersatzverkehr zuverlässig? Schreiben Sie uns eine E-Mail an redkai@rheinpfalz.de. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an.