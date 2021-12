Eine 82-Jährige ist Opfer eines Enkeltrickbetrugs geworden, bei dem ihr 20.000 Euro gestohlen wurden. Deshalb stehen aktuell eine 27-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann in Kaiserslautern vor Gericht.

Laut Staatsanwaltschaft rief im März 2021 eine weitere Frau, deren Identität noch nicht ermittelt werden konnte, die 82-Jährige an. Sie spielte ihr vor, ihre Enkelin zu sein. Sie brauche dringend 20.000 Euro, angeblich für den Kauf einer Eigentumswohnung. Die Seniorin habe das Geld nach einigen Diskussionen abgehoben und es auf einem Bahnhof an die 27-jährige Beschuldigte übergeben, die vortäuschte, die Mitarbeiterin eines Notars zu sein.

Der Mann wartete nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei der Geldübergabe in der Nähe des Bahnhofs in einem Auto auf seine Partnerin. Beide Beschuldigte wurden im August in einem Hotel in Eibenstock südlich von Zwickau, Sachsen, festgenommen. Dabei seien auch 1440 Euro Bargeld sichergestellt worden. Seitdem befindet sich das Pärchen in Untersuchungshaft. Beide machten von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Das Schöffengericht Kaiserslautern entscheidet nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens.