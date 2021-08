Am kommenden Samstag verwandelt sich Burg Lichtenberg einmal mehr in eine große Open-Air-Disco. Patrick Jacobi organisiert in seiner „Klangfragment“-Reihe eine weitere Ausgabe des Festivals für Freunde elektronischer Tanzmusik.

Zum vierten Mal wird aus Burg Lichtenberg am Samstag das „Electronic Castle“. Fünf DJs sorgen für treibende Beats aus den Bereichen Tech House und Techno. Veranstalter Patrick Jacobi wird wie gewohnt auch selbst an den Plattentellern stehen. Headliner des Abends ist der gebürtige Berliner House-DJ Tocadisco. Dazu kommen Marie Bloomfield aus Düsseldorf und Robert Jankovic aus Mannheim – und in Stefan Hub ein weiterer Lokalmatador aus dem Kreis Kusel.

Wer mitfeiern will, braucht keinen aktuellen Corona-Test. Allerdings besteht Maskenpflicht am Eingang, an den Getränkeständen und beim Gang zur Toilette. Damit kein Gast Hunger leider muss, wird es einen Essensstand von Boll Burger geben. An einem weiteren Verkaufsstand werden ausgefallene Accessoires angeboten. Los geht es um 14 Uhr, das Ende ist für 24 Uhr vorgesehen.

Info

Tickets gibt es für 20 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr in Kusel beim Kebab und Pizza Haus No. 1 (Marktstraße 36), beim Eiscafé San Marco in der Fußgängerzone, bei Tabak Stork (Bahnhofstraße 23), in Altenglan bei Kopfkult von Lisa Theis (Kuseler Straße 48) sowie im Internet beim Online-Tickethändler Eventim.