Der Eisautomat in Breitenbach ist aufgebrochen, die Kasse geleert worden. Wie die Polizei mitteilt, haben bislang unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr das Gerät in der Lautenbacher Straße mit Gewalt geöffnet und die Kasse geleert.

Wie hoch der Schaden ist, den die Gesuchten dabei angerichtet haben, lässt sich laut Polizei noch nicht beziffern. Der Automatenaufsteller habe mitgeteilt, dass auch ein Automat in Neunkirchen aufgebrochen worden sei. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06373 8220 bei der Wache in Schönenberg-Kübelberg melden sollten.