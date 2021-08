Öffentlich bekundete Solidarität ist das Eine, aktives Handeln das Bessere. Daher ist es richtig, dass sich der Kreis Kusel in Person von Landrat Otto Rubly auch formal an die Seite der Kaiserslauterer stellt in deren Kampf gegen die Inzidenzberechnung – sowohl bei der Bundesregierung, als auch beim Bundesverfassungsgericht. Es ist tatsächlich nicht nachvollziehbar, warum rund 4000 US-amerikanische Einwohner im Kreis Kusel bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden, ihre Neuinfektionen hingegen schon – zu Lasten der betroffenen Kommunen. Seit Monaten liegt dieses Problem auf dem Tisch. Jetzt muss endlich Bewegung in die Sache kommen. Und zwar ganz schnell.