Die Leitplanke hat am Montagabend wohl einen schlimmeren Unfall verhindert. Wie die Polizei berichtet, war ein Autofahrer auf der Landesstraße 368 zwischen Aschbach und dem Reckweilerhof unterwegs, als kurz vor seinem Wagen ein Reh die Straße überquerte. Der 40-Jährige reagierte laut Polizei und lenkte den Wagen gegen die Leitplanken. Ohne mit dem Auto zusammengestoßen zu sein, flüchtete das Reh in den angrenzenden Wald. Wie die Ordnungshüter weiter berichten, verhinderte die Schutzplanke, dass der Wagen in das Gelände seitlich der Straße rutschen konnte. Dennoch sei der Wagen anschließend nicht mehr fahrbereit gewesen und ein „nicht unerheblicher“ Schaden entstanden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass man beim Kontakt mit Wildtieren nicht von der Straße abkommen sollte. Denn neben der Straße erhöhe sich das Risiko für die Gesundheit der Insassen und auch der materielle Schaden sei nicht selten höher, als bei einer Kollision mit einem Wildtier.