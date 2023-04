Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am vergangenen Mittwoch, am 26. August, wäre der ehemalige Landrat Gustav Adolf Held 100 Jahre alt geworden. Mit einer kleinen Feierstunde im Horst-Eckel-Haus erinnerte die Stadt Kusel am Sonntag an das fast 30-jährige Wirken ihres Ehrenbürgers.

Ja, es war eine andere Zeit damals, erklärte Stadtbürgermeister Jochen Hartloff: Nicht mit dem Glasfaserausbau sondern mit der Wasserversorgung, dem Ausbau des Kanalnetzes sowie der Müllentsorgung