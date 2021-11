Unbekannte haben sich mit einem Trennschleifer an einem Überseecontainer zu schaffen gemacht. In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagvormittag brachen sie das Schloss auf und gelangten so in den Innenraum des Behälters einer Firma in der Saarbrücker Straße. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet.