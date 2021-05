Die Polizei sucht nach Zeugen, die zwischen Donnerstag und Samstag im Bereich des ehemaligen Sportplatzgeländes etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wie die Ordnungshüter berichten, haben sich bislang unbekannte Täter irgendwann in dieser Zeit Zutritt zu dem Gelände verschafft und sind in dort abgestellte Wohnwagen eingebrochen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung zu setzen.