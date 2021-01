Ungebetenen Besuch hat, wie die Polizei mitteilt, der Besitzer eines Wochenendhauses in Meisenheim erhalten. Bemerkt worden ist dies erst am Wochenende.

Ein bisher unbekannter Täter hat, wie die Veldenz-Inspektion in Lauterecken am Sonntag berichtete, zwischen Mitte Dezember und Sonntag, 22. Januar, die Scheibe des Feriendomizils im Bereich „Bendstich“ eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Nach Angaben des Eigentümers sind unter anderem ein Schwert und zwei Jagdmedaillen gestohlen worden. Die genaue Schadenshöhe lässt sich laut Polizei derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet oder auffällige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden.