Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ins Kuseler Rathaus am Marktplatz eingebrochen. Die Polizei vermeldete einen Einbruchdiebstahl, machte jedoch auf Nachfrage keine Angaben darüber, was bei dem Einbruch gestohlen wurde. Wie Uwe Stoll, Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan auf Anfrage mitteilte, ist von dem Einbruch nur das Einwohnermeldeamt betroffen. Dieses sei zur Sicherung der Spuren durch die Polizei am Morgen kurzzeitig geschlossen gewesen. Der Betrieb im Rathaus laufe regulär. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.