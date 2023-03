Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 8 und 17 Uhr in ein Einfamilienhaus im Nachtigallenweg in Lauterecken eingebrochen und haben Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher die Terrassentür in Abwesenheit der Eigentümer auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06382 9110 entgegen.