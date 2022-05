Zutritt zur Schießanlage haben sich bislang unbekannte Täter in Wolfstein verschafft. Wie die Polizei Lauterecken mitteilt, hatten Verantwortliche des Schützenvereins den Einbruch am Montagnachmittag bemerkt und gleich die Polizei verständigt. Offensichtlich hätten die Einbrecher die Anlage im Tauchental durchsucht. Gestohlen aber wurde nichts. In der Anlage werden auch keine Waffen und Munition gelagert, wie die Polizei mitteilt. Jetzt sind Zeugen gefragt, die zwischen 11. und 16. Mai verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schützenhauses gemacht haben. Die Polizei hofft auf Hinweise unter der Telefonnummer 06382 9110.