Einbrecher haben in der Lauterecker Cronenberger Straße gelauert, bis die Eigentümer das Haus verlassen hatten, ehe sie zuschlugen. Die Unbekannten hebelten am Samstag gegen Mittag die Terrassentür auf, um ins Innere des Hauses zu gelangen. Dort durchsuchten sie alle Räume und nahmen schließlich den Schmuck der Hauseigentümerin mit. Ob die Einbrecher weitere Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt, genauso wenig die Schadenshöhe. Zur Tatzeit, teilte die Polizei mit, sei in der Nähe des Hauses ein blauer Peugeot mit luxemburgischen Kennzeichen aufgefallen. Die Lauterecker Polizei nimmt Hinweise auf das Fahrzeuge, dessen Insassen sowie zur Tat selbst entgegen unter der Telefonnummer 06382 9110.