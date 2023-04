In Erdesbach soll ein Förderverein zur Förderung der Dorfgemeinschaft und des Brauchtums gegründet werden. Der Hintergrund: Bisher seien Gewinne aus Veranstaltungen wie Theateraufführungen, Kerwen und dem Adventsmarkt in einen großen Topf geflossen, den Haushalt. Wie Ortsbürgermeister Ralf Lukas erklärt, könne mit dem Verein das Geld zukünftig gezielter eingesetzt werden, etwa für die Verschönerung des Dorfes. Der Förderverein wird dazu zweckgebundene Spenden an die Ortsgemeinde übergeben. Das heißt, die Gemeinde muss den Betrag auch für besagtes Projekt ausgeben.

In den umliegenden Dörfern sei dies schon seit Jahren gängige Praxis, erklärt Lukas. Nun hat der Ortsgemeinderat entschieden, das Projekt auch in Erdesbach anzupacken. Die Gründungsversammlung solle Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden, sagte der Ortsbürgermeister.