Wer die Ehrenamtskarte besitzt, der darf sich im Landkreis Kusel künftig über zwei weitere Vergünstigungen freuen: Der Eintritt ins Musikantenlandmuseum auf Burg Lichtenberg wird um die Hälfte reduziert und für Draisinenfahrten gibt’s fünf Euro Ermäßigung. Wie zu erwarten, stimmte der Kreistag ohne Diskussion dem Vorschlag zu.

Wie die rheinland-pfälzische Staatskanzlei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, wurden bislang kreisweit 53 Ehrenamtskarten vergeben (zwölf in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, 41 in der VG Oberes Glantal und keine in der VG Kusel-Altenglan). Die Jubiläums-Ehrenamtskarte für besonders langjährig Engagierte wurde im Kreis 26-mal ausgegeben (sechs in der VG Lauterecken-Wolfstein, 18 in der VG Oberes Glantal und zwei in der VG Kusel-Altenglan).