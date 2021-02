Lauterecken. Elektroautos können spätestens ab Ende Februar auch in Lauterecken aufgeladen werden. In Kooperation mit der Stadt hat die Pfalzwerke AG diese Woche in der Schlossgasse eine Ladesäule errichten lassen.

Zwei Fahrzeuge können gleichzeitig aufgeladen werden. Nach Angaben von Sven Claus, Mitarbeiter der Pfalzwerke, steht bei einem Ladevorgang eine Leistung von jeweils 22 Kilowatt zur Verfügung. Im Rahmen eines Förderprogramms des Bundes habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren neun Ladesäulen, darunter eine Einrichtung auf der Burg Lichtenberg im Kreis Kusel, gebaut. Der Aufbau des Ladenetzes sei mit der Ladesäule in der Veldenzstadt nun weitergegangen. Für sie habe es einen Bundeszuschuss in Höhe von 35 Prozent gegeben, sagte Claus.