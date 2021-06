In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein starten wieder die geführten E-Bike-Touren. Los geht es am Freitag, 9. Juli, um 10 Uhr. Treffpunkt ist der Bahnhof in Lauterecken. Unter Leitung von Petra Rübel führt die Tour über etwa 50 Kilometer quer durch die Verbandsgemeinde. Jeder Teilnehmer fährt mit seinem eigenen E-Bike. Die Teilnahme kostet fünf Euro, bezahlt wird vor Ort in bar. Wer mitfahren will, muss sich vorher anmelden, entweder per Telefon unter 06382 791-116 oder per E-Mail: tourismus@vg-lw.de. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, die Auswahl erfolgt nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, ...“.

Weitere Touren sind für Freitag, 13. August (Treffpunkt Bahnhof Wolfstein), und Freitag, 10. September (Treffpunkt Bahnhof Lauterecken), geplant.