Durch seine „rasante Fahrweise“ hat sich ein Autofahrer am Mittwochabend – wie die Polizei es formuliert – „für eine Verkehrskontrolle qualifiziert“. Die Besatzung einer Streife habe gegen 22.25 Uhr auf der B 270, in Höhe der Einmündung „Auf Röth“, gerade einen anderen Verkehrsteilnehmer kontrolliert, als ihnen der Fahrer durch seinen Fahrstil aufgefallen sei. Die Polizei habe daraufhin die Verfolgung aufgenommen und den Fahrer bei Heinzenhausen angehalten. Der 25-jährige Autofahrer habe aber keine Papiere vorlegen können. Die Überprüfung seiner Personalien habe dann ergeben, dass er ohnehin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem habe sich bei der Überprüfung herausgestellt, dass der junge Mann in der Vergangenheit im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität aufgefallen war. Als der 25-Jährige schließlich eingeräumt habe, kurz vor der Kontrolle Cannabis und Amphetamin konsumiert zu haben, sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Vermutlich sei die Zeit der „rasanten Fahrten“ für den 25-Jährigen nun „für längere Zeit“ vorbei, da neben der Staatsanwaltschaft auch die Führerscheinstelle über das Ereignis informiert werde.