Für einen 30-Jährigen könnte es eine Autofahrt mit Folgen gewesen sein. Laut Polizeibericht stoppte eine Streife den Golf des Mannes am Donnerstagnachmittag in der Hauptstraße. Dabei kam der Verdacht auf, dass der Mann Drogen genommen haben könnte – was sich wenig später bei einem Test auf der Dienststelle bestätigte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, und die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.