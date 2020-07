Drei neue Corona-Fälle meldet die Kreisverwaltung am Donnerstag, 30. Juli, im Landkreis Kusel – alle drei aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Damit steigt die Anzahl der bekannten Fälle auf 102. Als genesen gelten 95 davon. Dies sind die ersten Neuinfektionen seit etwa einer Woche: Am 22. Juli wurde ein neuer Fall in derselben Verbandsgemeinde bekannt. In den vergangenen 14 Tagen gab es somit vier Neuinfektionen im Kreis.