Bei einem Unfall in Waldmohr sind am Mittwoch drei Personen verletzt worden. Wie Stefan Reichhart, stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehren im Oberen Glantal, mitteilte, prallten im Kreuzungsbereich der Landesstraße 354 (Weiherstraße) und der Straße Nickelsweiher zwei Fahrzeuge aufeinander. Dabei seien zwei Menschen im beschädigten Wagen eingeschlossen worden. Während die Beifahrerin mit Hilfe das Auto selbstständig verlassen konnte, „musste für die Befreiung der Fahrerin technisches Gerät eingesetzt werden“, so Reichhart. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten, und nach Rücksprache mit der Polizei seien die Unfallautos von der Straße entfernt und diese grob gereinigt worden. Die Landesstraße war nach Angaben Reichharts für die Dauer des Einsatzes gesperrt.