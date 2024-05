Ein 33 Jahre alter Mann ist heute am Pfingstmontag bei einem Unfall verstorben. Wie die Polizei mitteilt kam es bei Kronau im Kreis Karlsruhe zu dem tragischen Unglück. Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei war der Mann gegen 1.30 Uhr auf der Landstraße 555 unterwegs. Er fuhr wohl zu schnell von Kronau in Richtung A5. An einem dortigen Kreisverkehr verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, kam von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und kam letztlich auf der Ausfahrt zur Anschlussstelle Kronau zum Stehen. Der Mann war im Wagen eingeklemmt und zog sich tödliche Verletzungen zu. Laut Polizei verstarb er noch an der Unfallstelle.