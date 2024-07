An der Spitze der Stadt Lauterecken steht weiterhin Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis (CDU), die im Juni mit 70,2 Prozent der Stimmen für eine zweite Amtszeit gewählt wurde. Unterstützung erhält sie von gleich drei neuen Beigeordneten.

Da keiner der beiden bislang geschäftsführenden Beigeordneten bei der konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend anwesend war, fiel dem Ratsältesten Peter Jakob (FDP) die Ernennung der Stadtbürgermeisterin zu. „Das ist mir eine Freude! Bleib so transparent und mach alles so weiter, wie du es gemacht hast“, gab er Steinhauer-Theis mit auf den Weg.

„Wir haben einiges geschafft und angestoßen. Das gilt es, gemeinsam fortzuführen“, sagte die Stadtbürgermeisterin. Exemplarisch zeigte sie auf: Es gelte, das Sanierungsgebiet anzupacken, den Ausbau der Roseninsel und das Infosystem voranzutreiben. Positiv sei, dass Investoren in Lauterecken zu Werke gingen, und insgesamt sei einiges in Bewegung. Die Übergangslösung für die an räumliche Kapazitätsgrenzen gestoßene Kita laufe, bald stünden Überlegungen zu einem Neu- oder Umbau an. Alles Maßnahmen, um „die Stadt bestmöglich aufzustellen“, befand Steinhauer-Theis.

Anna Fehrentz ist Erste Beigeordnete

Die Vielzahl an Aufgaben und Maßnahmen in einer Stadt sind am besten im Team zu bewältigen. Die Stadtspitze umfasst künftig wieder vier Personen. Zur ersten Beigeordneten wurde Anna Fehrentz (FWG) mit 13 Stimmen bei einer Gegenstimme gewählt. Die Lehrerin am Veldenz-Gymnasium wird Ansprechpartnerin für Jugend, Vereine, Werbegemeinschaft sowie die Arbeitsgruppe von Veranstaltungen sein. Ihr Geschäftsbereich umfasst neben der Betreuung und Organisation von Festen und Veranstaltungen – wie Heimatfest, Herbstmarkt und Weihnachtsmarkt – auch die Spielplätze.

Für die Vielzahl städtischer Immobilien, Pflege- und Instandhaltungen sowie als Kontaktperson für Mieter wird der einstimmig zum zweiten Beigeordneten gewählte Karl-Josef Hammes (CDU) verantwortlich zeichnen. In das Ressort des Elektroinstallateurmeisters fallen zudem Friedhofsangelegenheiten, und er wird Ansprechpartner bei städtischen Baumaßnahmen sein, sofern Steinhauer-Theis dies nicht übernimmt.

Fünf Frauen im Stadtrat

Einstimmig fiel auch das Votum für den dritten Beigeordneten aus, für Dieter Drumm (FWG). Er wird weiterhin für Stadt- und Schlossführungen verantwortlich sein, zudem für Veranstaltungen auf dem Marktplatz, dem städtischen Grillplatz und im Veldenzschloss. Dem ehemaligen Polizisten obliegt zudem die Überwachung der Straßenreinigungs- und Verkehrssicherungspflicht.

Für die Stadtbürgermeisterin und Hammes, der als Beigeordneter sein Mandat abgab, rückten Ilka Faul sowie Thomas Schütz (beide CDU) in den Stadtrat nach. Schütz ist damit neben Lisa Wirth (CDU) und Dirk Suffel (SPD) weiterer Neuling im Rat. Stärkste Kraft bleibt die CDU vor der FWG, gefolgt von SPD und FDP mit je drei Sitzen. Dem Gremium gehören fünf Frauen an.