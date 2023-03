Statt zwei Draisinen-Teilstrecken, geht in diesem Jahr nur eine an den Start. Der Abschnitt Naheland wird nicht befahrbar sein. Darüber informierte die Kreisverwaltung Kusel. Wegen der geplanten Bauarbeiten an der Brücke in Odenbach und der im Raum stehenden Reaktivierung der Glantalbahn beschloss der Kreisausschuss bereits im Dezember, die Strecke in zwei Abschnitte – Naheland und Glantal – zu unterteilen.

Im Februar ereignete sich ein Unfall an der Draisinenstrecke bei Odernheim. Eine Reiterin krachte mit ihrem Pferd durch eine morsche Brücke. Wie die Verwaltung mitteilt, ordnete der Landesbetrieb Mobilität Koblenz daraufhin eine Sperrung aller Brücken an. Vor der Öffnung sollten diese nochmals kontrolliert werden. Hierbei sind laut Verwaltung einige Mängel entlang der Strecke aufgefallen. Die Kosten für deren Beseitigung bewegen sich nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich. Während die Mängel zwischen Altenglan und Lauterecken mit relativ wenig Aufwand bis Saisonbeginn zu beheben seien, gebe es zwischen Staudernheim und Meisenheim größeren Handlungsbedarf, der wohl mehr Geld kosten werde. „Aufgrund der Kostenschätzungen ist für die Vergabe der Arbeiten eine Ausschreibung erforderlich, daher wäre die Umsetzung der Maßnahmen so kurzfristig auch nicht zu realisieren“, teilt die Verwaltung mit.

Die Saison beginnt am 1. April ab Altenglan. Änderungen auf der Strecke bis Lauterecken gibt es laut Verwaltung nicht: An geraden Tagen ist die Abfahrt in Lauterecken, an ungeraden in Altenglan. Erfolgte Buchungen für die Strecke Naheland von Staudernheim nach Meisenheim könnten kostenfrei storniert oder auf die Teilstrecke Glantal umgebucht werden: Telefon 06381 424270, E-Mail: draisinentour@kv-kus.de.