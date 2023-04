Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Doris Zinßmeister ist als ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein tätig. Sie bietet Familien Hilfe an und organisiert viele Veranstaltungen. Diese richten sich nicht nur an Frauen.

Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Dieser Grundsatz ist im Grundgesetz festgeschrieben. Doris Zinßmeister arbeitet seit 16 Jahren in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein daran, dieses