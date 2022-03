Die DLRG-Ortsgruppe Kusel ist mit neun Titeln, sechs Silber- und fünf Bronzemedaillen bei den 49. Einzel-Bezirksmeisterschaften im Rettungsschwimmen zum elften Mal in Folge die erfolgreichste Ortsgruppe in der Westpfalz. Auch die DLRG Altenglan kam in Pirmasens vier Mal auf das Podest.

Tim Baumhardt (AK 9/10), Philip Krebs (AK 11/12), Milena Heil, Malte Theiß (beide AK 13/14), Luca Weingarth (AK 15/16), die aktuelle Junioren-Europameisterin im Leinenwurf Magdalena Benzmüller und Tillmann Theiß (beide AK 17/18) sowie in der offenen Altersklasse Lara Braun und Paul Bittmann heißen die Kuseler Bezirksmeister.

Silber gewannen zudem Frieda Schwarz (AK 9/10), Marie Schneider (AK 11/12), Moritz Heil (AK 11/12), Maria Schwarz (AK 13/14), Vanessa Schultz, Patrick Bott (beide offene AK). Die fünf Bronzemedaillen nahmen Kiera Mc Elrath (AK 9/10), Jonas Heil (AK 11/12), Kennet Kohn (AK 15/16), Michelle Schäfer (AK 17/18) und Lea Lißmann (offene AK) mit nach Hause.

Altenglaner Sportler auf dem Podest

Bei den Bezirksmeisterschaften im Schwimmbad Plub gingen auch fünf junge Schwimmerinnen und Schwimmer der DLRG Altenglan an den Start. Die Sportler wurden mit tollen Platzierungen für ihre Leistungen belohnt.

Bei den jüngsten Wettkampfteilnehmern in der AK 9/10 wurde Merle Weise direkt Bezirksmeisterin. Die Altenglaner Jungs dieser Altersklasse erreichten folgende Platzierungen: Auf dem Siegerpodest standen aufgrund ihrer hervorragenden Ergebnisse Ben Heß als Zweiter und Christian Ebert gewann eine Bronzemedaille. Yannik Radmacher erreichte mit seiner tollen Leistung den sechsten Platz. In der Altersklasse 11/12 weiblich freute sich Sienna Weigel über einen aus Sicht ihrer Trainer ausgezeichneten dritten Platz. Ben Heß durfte außerdem den Sonderpokal als jüngster Schwimmer aller Teilnehmer entgegennehmen.