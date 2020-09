Bislang unbekannte Diebe haben auf dem Parkplatz der Burg Lichtenberg in der Nacht zum Mittwoch mehrere Werkzeuge und andere Arbeitsutensilien aus einem Baucontainer gestohlen. Wie die Polizei berichtet, entstand dabei ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.