Vom Gelände einer Pferdekoppel, die sich neben einem Feldweg zwischen Lauterecken und Wiesweiler in unmittelbarer Nachbarschaft zum Lauterecker Hundeplatz befindet, sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Gegenstände entwendet worden. Nach Angaben der Polizei ließen der oder die Täter dabei ein Weidezaungerät, eine Batterie und eine Solartafel mitgehen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.