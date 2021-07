Weiter geht der Konzertreigen auf dem Lauterecker Festplatz. Mit Die anonyme Giddarischde holt Veranstalter Schütz Sound & Light eine Kult-Band in die Region. Acoustical Jam kommen verstärkt daher. Auch zum Abschluss des Kultur-Julis soll Gitarrensound erklingen.

Den Schütz-Brüdern geht es im Nordkreis wie allen Veranstaltern: Alles ist noch ein bisschen im Fluss. Sie sind in den Kultur-Juli gestartet, ohne für alle angestrebten Termine die jeweilige Besetzung verkünden zu können. Nun ist klar: Am Freitag, 23. Juli, werden die Country-Rocker von Acoustical Jam zu Gast sein. Die 2001 gegründete Band aus der Gegend rund um Kaiserslautern und Kusel ist für handgemachten, authentischen Gitarrensound mit mehrstimmigem Gesang bekannt. Seit zehn Jahren ruhten die Band-Aktivitäten, nun haben Matthias Kinder, Michael Weickenmeier, Manuel Distler und Steffen Bürthel wieder zusammengefunden und spielen verstärkt von Peter Stein (ehemals The Tramps) wieder ihr Repertoire von Eagles über Pink Floyd und Bruce Springsteen bis REM und Supertramp. Tickets kosten 15 Euro (inklusive Gebühren), Start ist um 20 Uhr.

Die Gitarren schon im Namen trägt die nächste Kombo, die auf dem Lauterecker Festplatz aufwarten wird: Die anonyme Giddarischde kommen am Samstag, 24. Juli. Seit mehr als zwanzig Jahren ist die Kombo aus Frankenthal unterwegs. Ihr „Palzlied“ und ihrer Ode an die „Lewwerworscht“ sind längst generationenprägendes Kulturgut. Die Musiker bestechen mit Humor gepaart mit einprägsamen Melodien. Tickets kosten 18 Euro, Beginn ist um 20 Uhr.

Entspannt zum Schluss

„Handwerker-Comedy“ hat Kai Kramosta am Freitag, 30. Juli, im Gepäck. 16 Euro kosten Karten für sein rund zweistündiges Programm. Für Samstag, 31. Juli, den Abschluss des Kultur-Juli, kündigen Thomas und Matthias Schütz einen offenen Platz mit Gitarrenmusik an: Bei freiem Eintritt soll ein entspannter Tag die Kulturreihe beschließen.

Info

Für die Veranstaltungen auf dem Lauterecker Festplatz ist kein Testnachweis erforderlich. Tickets und Infos unter www.schuetz-sound-and-light.de/veranstaltungen