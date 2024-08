Die Spielvereinigung Welchweiler hat ihre Ambitionen zum Saisonauftakt in der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord direkt mal klar und deutlich unterstrichen. Nun soll im zweiten Spiel der zweite Sieg her. Zum Kerwespiel kommt am Samstag, 16 Uhr, der FV Bruchmühlbach nach Welchweiler.

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wird. Wir mussten uns nicht groß verausgaben. Das Ergebnis hätte am Ende noch höher ausfallen können. Wir haben gut gespielt, hatten