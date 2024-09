Das scheint’s jetzt gewesen zu sein: Nach den vielen warmen bis heißen Wochen droht den Thermometern ein Absturz – und nicht nur jenen, die schlecht befestigt wurden. Die oft unterschätzten Übergangsjacken dürfen aus dem Schrank geholt werden.

In den nächsten Tagen bekommen wir einen Vorgeschmack auf den Herbst präsentiert. Ein umfangreiches Tiefdruckgebiet, das vom Polargebiet über Teile von Skandinavien bis nach Mitteleuropa reicht, nimmt uns fest in die Zange und schickt neben Regenwolken auch eine saftige Portion kühler Luft arktischen Ursprungs in unsere Region. Eine Rückkehr zu angenehmem Spätsommerwetter könnte sich – wenn überhaupt – frühestens in der neuen Woche einstellen: Dazu müsste sich das Atlantikhoch Richtung Kontinent ausdehnen und den Polarluftzustrom unterbinden.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit reichlich Bewölkung und nur seltenem Sonnenschein. Gelegentlich fällt Regen, oder es gehen Schauer nieder. Bei spürbarem Wind wird nur noch selten die 20-Grad-Marke überschritten.

Dienstag: Zwar fällt nur vereinzelt ein wenig Regen, die Sonne hat jedoch nur selten die Chance, sich gegen die vielen Wolken durchzusetzen. An den Temperaturen ändert sich zunächst nicht viel.

Mittwoch: Nach einigen Auflockerungen zu Tagesbeginn überqueren uns kompakte Schichtwolken mit Regen. Dadurch werden die Temperaturen weiter nach unten gedrückt. Der anfangs spürbare Wind flaut jedoch bis zum Abend hin ab.

Donnerstag: In der kühlen Polarluftmasse entwickeln sich mit sonniger Einstrahlung teils mächtige Haufenwolken, die sich in Form von Schauern entladen. Diese Schauer werden zwar nicht jeden treffen, können allerdings ziemlich kräftig ausfallen und in Begleitung von Blitz und Donner auftreten. Möglicherweise mischen sich dann sogar Graupelkörner unter die Tropfen.

Weiterer Trend

Am Freitag wechseln sich nach sehr frischer Frühherbstnacht Sonne und Wolken miteinander ab. Örtlich gehen Schauer nieder. Am Samstag und Sonntag halten sich voraussichtlich dichte graue Schichtwolken mit häufigem Regen. Dazu bleibt es eher kühl.