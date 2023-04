Vor dem Auswärtsspiel beim TV Sulzbach standen die Vorzeichen schlecht für die HSG Schwarzerden-Kusel, so kam die 15:33 (8:14)-Niederlage beim Tabellenzweiten nicht überraschend. Konnte die HSG 30 Minuten noch halbwegs mithalten, wurde der Rückstand nach der Pause deutlicher, als den Kuselern 16 Minuten lang kein Treffer gelang.

Für die HSG war vor dem Spiel die Personallage noch angespannter als sonst, noch am Tag vor dem Spiel war es unsicher, ob sie eine spielfähige Mannschaft zusammen bekommen würde. Zum Spiel nach Sulzbach reisten letztlich acht Spieler mit, wovon allerdings zwei Torhüter waren. So standen beim Spiel gegen den TVS, der zuvor von neun Spielen acht gewinnen konnte, keine Ersatzspieler für die Feldpositionen zur Verfügung. Zudem zeigte sich direkt mit dem Anpfiff der Partie, dass Sulzbach Igor Wolny, den besten Werfer der HSG, ab Sekunde eins in Manndeckung nahm, wodurch die Gäste ihr Spiel umstellen mussten. Zwar erzielten sie noch das erste Tor des Spiels, aber bis zur 13. Minute konnte sich Sulzbach schon auf 9:2 absetzen. Anschließend ließ aber die Konzentration beim Heimteam nach und die HSG fand sich besser zurecht im Spiel, so konnte sie bis zur Halbzeit sogar auf 8:14 verkürzen.

Personeller Unterschied zeigt sich

Der letzte Rest Hoffnung schwand aber schnell, als Sulzbach die zweite Hälfte mit einem 9:0-Lauf startete. Spätestens jetzt zeigte sich der personelle Unterschied, beim TVS konnten sich insgesamt neun Spieler in die Torschützenliste eintragen, während die HSG lediglich auf der Torhüterposition wechseln konnte. Erst in der 47. Minute gelang Kusel das erstes Tor der zweiten Hälfte zum 9:23. Auch im Anschluss blieb die Partie einseitig.

Am Ende stand so ein 33:15-Sieg für Sulzbach, das Tabellenzweiter bleibt. Die HSG Schwarzerden-Kusel steht mit 6:10 Punkten auf Platz vier der B-Liga Saar und bestreitet am 30. April ihr nächstes Spiel in Tholey gegen RW Schaumberg II, das die Liga ohne Punktverlust anführt.

So spielten sie

Müller, Wittke (Tor), Wolny (5/4), Jung (3), Kusch (3), Hryhorian, Hofrichter (2), Pfeiffer (2).