Wenn Dennis Heß eins kann, dann ist es Tore schießen. Dafür ist er in seinem Verein, dem SV Hefersweiler, bekannt. Aber auch in der Liga fürchtet man den Torjäger aus der Nähe von Frankfurt. Als Kapitän geht er seit drei Saisons voran, ist dafür extra ruhiger geworden. Denn Heß will Vorbild sein.

Seit neun Jahren kickt Dennis Heß nun schon beim SV Hefersweiler. Der im Januar 30 Jahre alt gewordene Kicker wuchs in der Nähe von Frankfurt auf. Als er zehn Jahre