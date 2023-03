Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Seit 1995 können EU-Ausländer in der Kommunalpolitik wählen und gewählt werden. Eric Tuerlings, gebürtiger Niederländer, tritt am 26. September als einziger Kandidat zur Ortsbürgermeisterwahl in Reichweiler an. Er wird voraussichtlich der erste Ortschef im Kreis, der keinen deutschen Pass hat.

„Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl.“ Und dieses Gefühl hatte Eric Tuerlings sofort, als ihn seine damalige Frau 2003 in ihre Heimatgemeinde Reichweiler lockte.