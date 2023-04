Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So manchem Angler am Glan sind Flusskrebse mittlerweile ein Dorn im Auge. Waren sie einst nur noch vereinzelt im Glan anzutreffen, hat sich ihre Anzahl in den vergangenen Jahren wieder deutlich gesteigert. Viele Angler sprechen gar von einer Plage. Doch nicht die einheimischen Arten sind das Problem.

Viele Angler am Glan kennen die Situation mittlerweile. Der Köder ist ausgebracht, und man wartet auf den Biss eines Fisches. Doch noch bevor der Zielfisch den Köder überhaupt finden kann, ist er längst