Eine Polizeistreife bemerkte am Montagvormittag in der Hauptstraße ein Auto mit einem auffälligen Auspuff. Wie die Polizei mitteilt, hielt der Fahrer an, als er offenbar mit der Kontrolle rechnete. Er legte sich unter das Auto und begann, am Auspuff zu werkeln. Bei der Kontrolle stellten die Beamten neben dem beschädigten Katalysator noch mehr Mängel fest. Das Auto war tiefergelegt, wodurch die Hinterreifen am Kotflügel schleiften. Es fehlten auch bestimmte Eintragungen durch den TÜV. Noch dazu besaß nur der Beifahrer einen Führerschein, nicht jedoch der 49-jährige Fahrer. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.