Ein defekter Zug in Reckweilerhof legte den Bahnverkehr im Lautertal am Dienstagmorgen kurzzeitig lahm. Wie die Deutsche Bahn (DB) auf Anfrage mitteilte, kam es am Bahnübergang Reckweilerhof bei einer Zugfahrt zu einer Beschädigung am Fahrzeug. Dabei trat Getriebeöl aus.

Die Feuerwehr Wolfstein, die mit 13 Wehrleuten und drei Fahrzeugen zu dem Einsatzort ausrückte, beseitigte die Ölflecken mittels Bindemittel.

Nach Angaben der DB war die Strecke in der Zeit von 6.52 Uhr bis 10.20 Uhr für die Dauer der Arbeiten durch die Einsatzkräfte gesperrt. Für Fahrgäste sei in dieser Zeit ein Ersatzbusverkehr eingerichtet worden.

Inzwischen herrscht aber wieder freie Fahrt. „Seit 10.35 Uhr ist die Strecke wieder für den Zugverkehr freigegeben“, so die DB, die die Fahrgäste um Entschuldigung bittet. Das beschädigte Fahrzeug sei zur Untersuchung und Instandsetzung in die Werkstatt gebracht worden.