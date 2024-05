Die Aussichten waren schon einmal schlechter. Wer am Feiertag den Gang ins Freie wählt, sollte zuvor zur Flasche mit Sonnencreme greifen. Insgesamt zeigt sich in den kommenden Tagen häufig die Sonne am Himmel. Doch dieses frühsommerliche Aufbäumen währt nur kurz.

Von den Britischen Inseln her legt sich eine Hochdruckzone über Mitteleuropa und trocknet die Luftmasse in den nächsten Tagen ab. Folgen: Die Sonne scheint häufiger und die Temperaturen steigen tagsüber in den angenehmen Bereich an. Anfangs löst die vorhandene Labilität in der Atmosphäre allerdings noch ein leichtes Schauerrisiko aus. Am Wochenende baut sich das Hoch nach und nach ab. Störungsgebiete, die im Laufe des Sonntags, spätestens aber am Montag heranziehen, dominieren in der Folgewoche die Wetterlage.

Vorhersage

Mittwoch: Nach einer frischen Nacht bilden sich am Himmel Quellwolken. Diese können über Mittag auch mal mächtiger werden. Obgleich sich auch die Sonne häufig am Himmel zeigt und die Temperaturen in den erträglichen Frühlingsbereich steigen, sind vereinzelt kurze Schauer möglich.

Donnerstag (Christi Himmelfahrt): Am Feiertag steht uns meist freundliches Wetter bevor. Es gibt zunächst blauen Himmel mit reichlich Sonnenschein. Am Nachmittag und Abend ziehen hohe und mittelhohe Wolkenfelder übers Land. Die Temperaturen steigen bei leichtem Nordostwind zum Teil über die 20-Grad-Marke.

Freitag: Die Sonne scheint für längere Zeit von einem nur mit einigen dünnen Schleierwolken überzogenen Himmel. Dazu bleibt es trocken. Es wird wieder frühlingshaft warm.

Samstag: Die Wolkenschleier nehmen zu und lassen die Sonne ft nur milchig durchscheinen. Sonst ändert sich insgesamt wenig. Die Temperaturen bleiben tagsüber im angenehm warmen Bereich.

Weiterer Trend

Am Sonntag gibt es häufig milchigen Sonnenschein. Am Nachmittag und Abend bilden sich in der frühsommerlich-warmen Luftmasse vermehrt Haufenwolken, die teilweise dunkler und bedrohlicher werden können. Vereinzelt sind Schauer und Gewitter möglich. In der neuen Woche nehmen Regenfälle, Schauer und Gewitter wahrscheinlich zu, und die Temperaturen gehen allmählich zurück.