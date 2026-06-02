Zur Wochenmitte bleibt das Wetter in der Westpfalz unbeständig und wechselhaft. Neben sonnigen Abschnitten ziehen immer wieder dichtere Wolkenfelder durch, begleitet von Regenschauern und einzelnen Gewittern. Die Temperaturen bleiben zunächst mäßig warm. Ein spürbarer Temperaturanstieg wird nach derzeitigem Stand erst zum Sonntag erwartet. Bis dahin sorgt labile Atlantikluft für wechselnde Bewölkung und wiederholt schauerartige Niederschläge.

Vorhersage

Mittwoch: Der Tag verläuft sehr wechselhaft. Zeitweise scheint die Sonne, dann ziehen erneut dichte Wolken auf. Immer wieder sind Regenschauer möglich, vereinzelt auch lokale Gewitter. Dazu weht ein mäßiger, zeitweise frischer Südwest- bis Westwind mit starken Böen. Die Höchstwerte erreichen etwa 20 Grad. Auf den Gipfeln werden lediglich rund 15 Grad gemessen.

Donnerstag: Auch an Fronleichnam dominiert ein Mix aus vielen Wolken und kurzen sonnigen Abschnitten. Im Tagesverlauf treten erneut Regenschauer und einzelne Gewitter auf. Zeitweise frischt der Wind deutlich auf. Die Temperaturen steigen nur knapp über die Marke von 20 Grad.

Freitag: Das wechselhafte Wetter setzt sich fort. Neben sonnigen Phasen ziehen erneut dichte Wolken durch. Gelegentlich sind Schauer oder kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei maximal 21 Grad.

Samstag: Der Tag startet wechselnd bewölkt und zunächst trocken. Gegen Abend nimmt die Bewölkung von Westen her rasch zu. Anschließend zieht Regen auf, der sich bis in die Nacht ausbreiten kann. Die Tiefstwerte liegen am Morgen bei rund zehn Grad, am Nachmittag werden etwa 22 Grad erreicht. Dazu weht ein lebhafter Südwestwind.

Sonntag: Freundlicheres Wetter deutet sich an. Erwartet wird ein überwiegend trockener Sonne-Wolken-Mix bei ansteigenden Temperaturen und Höchstwerten um 23 Grad.