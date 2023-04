Von kalter Luft über sonnige und wolkige Phasen bis hin zu Regen und Gewittern ist in den kommenden Tagen alles möglich. Eine Änderung der Wetterlage steht vermutlich erst Mitte kommender Woche bevor.

Ein Höhentief zieht über Deutschland in Richtung Ärmelkanal. Dieses hat zwar kühle Luft, aber kaum Niederschläge im Gepäck. Im Anschluss wird unser Wetter von einem Tief über dem Atlantik sowie einem Hoch über Skandinavien dominiert. Zum Wochenende sorgt das Tief voraussichtlich für einige Regenfälle. Da der Wind von Nordost auf Südwest dreht, kann sich die Luftmasse zudem erwärmen.

Vorhersage

Donnerstag: Es ziehen kompakte Wolken übers Land. Diese können einige Tropfen, in höheren Lagen durchaus auch einige Schneeflocken fallen lassen. Im Tagesverlauf öffnet sich die Wolkendecke örtlich und macht der Sonne Platz. Die Temperaturen steigen am Tag maximal in den niedrigen zweistelligen Bereich. Bei einer klaren Nacht ist leichter Frost möglich.

Freitag: Der Tag startet mit einer Mischung aus Sonne und durchziehenden Wolkenfeldern. Die schon intensive April-Sonne heizt die Luft auf. Am Nachmittag brauen sich von Frankreich her mächtigere Haufenwolken zusammen und produzieren örtlich teils gewittrige Regengüsse.

Samstag: Das Wochenende startet zunächst mit freundlichem Aprilwetter. Von Südwesten her werden die Wolken im Laufe des Tages dichter und es kommen neue Regenfälle oder Schauer. Dabei sind auch Blitz und Donner möglich. Die Temperaturen gehen wieder zurück.

Sonntag: Sonne und Wolken wechseln sich bei milder Frühlingsluft ab. Während der zweiten Tageshälfte entwickeln sich wieder Regengüsse und einzelne Gewitter. In der Nacht auf Montag breitet sich das Regengebiet nach und nach aus.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag steht uns voraussichtlich nochmals ein Polarluftvorstoß bevor. Bei wechselhaftem Aprilwetter mit örtlichen Schauern können sich Graupelkörner oder nasse Schneeflocken unter die Tropfen mischen. Ab Mittwoch scheint es dann nach kalter Nacht mit Frost freundlicher und allmählich etwas wärmer zu werden.