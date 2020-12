In der Pro-Seniore-Residenz in Lauterecken sind viele Bewohner mit dem Coronavirus infiziert: „Wir haben 69 positiv getestete Bewohner und drei Mitarbeiter, die positiv sind“, sagte Pro-Seniore-Sprecher Peter Müller am Freitagabend. Die Mehrheit der positiv getesteten Heimbewohner stamme aus dem Seniorenheim in Obrigheim (Kreis Bad Dürkheim). Dort hatte es im Oktober gebrannt, die Bewohner wurden daraufhin in die Westpfalz verlegt. „Die Senioren sind am Mittwoch getestet worden, am Freitagmorgen waren die Ergebnisse da“, sagte Müller. Weil viele Rosengarten-Bewohner mit Erstwohnsitz in Obrigheim gemeldet sind, hat sich die Anzahl der Corona-Fälle für die Gemeinde in der Vorderpfalz drastisch erhöht – am Freitag kamen 33 neue Fälle hinzu. Ob die 74 Heimbewohner vor Weihnachten wieder nach Obrigheim zurückkehren, sei derzeit noch offen, sagte Müller. Baulich werde die Einrichtung wohl bezugsbereit sein, aber man müsse sehen, wie sich die ganze Situation nun entwickle. Derzeit verlaufe die Krankheit bei den Senioren mild.