[Aktualisiert um 13.30 Uhr]

In vier Seniorenheimen im Landkreis sind Mitarbeiter und Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Vom Gesundheitsamt wurde Quarantäne angeordnet.

Pro-Seniore-Pressesprecher Peter Müller bestätigte am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass im Lauterecker Seniorenwohnpark acht Mitarbeiter und zwei Bewohner mit dem Virus infiziert seien. Eine Bewohnerin sei am Mittwoch im Krankenhaus in Verbindung mit Corona verstorben, sagte Müller. Die betroffenen Mitarbeiter seien zu Hause, die erste Etage des Gebäudes sei in eine Quarantänestation umfunktioniert worden. Die Etage werde komplett freigehalten für Betroffene und Verdachtsfälle. Die Bewohner würden auf ihren Zimmern versorgt. Das Personal arbeite unter Vollschutz. Ab sofort seien alle Gemeinschaftsräume nicht mehr zugänglich.

Im Haus Königsland der Protestantischen Altenhife in Wolfstein „sind einige wenige Mitarbeiter und Bewohner an Corona erkrankt“, wie Geschäftsführer Klaus Zimmermann bestätigt. Es gebe keine schweren Verläufe. Für das Haus sei ein Besuchsverbot erlassen worden.

Auch im Caritas Seniorenhaus in Schönenberg gibt es einen Corona-Fall. Auf ihrer Homepage teilt die Heimleitung mit: „Aufgrund eines positiven Befundes in unserem Haus sehen wir uns gezwungen, einen vorübergehenden Besuchs-Stopp für das gesamte Haus auszusprechen.“

Der saarländische Schwesternverband bestätigt zwei mit Corona Infizierte im Haus am Schachenwald in Waldmohr. Dabei handele es sich allerdings um Mitarbeiterinnen Sie seien in häuslicher Quarantäne. Bewohner seien nicht betroffen.