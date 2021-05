Vier neue Corona-Fälle meldet die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag: zwei aus dem Oberen Glantal und je einen aus den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Lauterecken-Wolfstein. 2091 sind insgesamt seit Beginn der Pandemie positiv getestet worden. 1843 Menschen gelten als Genesen, 13 mehr als am Vortag. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Berechnung des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 85,4 – am Montag lag sei bei 92,6. Dieser Wert ist entscheidend dafür, ob die Notbremse aufgehoben wird. Bei 81,2 liegt der Wert laut Landesuntersuchungsamt am Dienstag gegen Abend – aufgrund der Meldekette liegen in Mainz aktuellere Zahlen als in Berlin vor.

Aktuell sind 183 aktive Infektionsfälle bekannt: 75 im Oberen Glantal sowie jeweils 54 in den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Lauterecken-Wolfstein. 65 Menschen sind bisher im Kreis mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.