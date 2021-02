Die Lauterecker Polizei hat am Dienstag mehrere Corona-Verstöße in der Stadt aufgenommen. Am Nachmittag kontrollierte eine Streife vier Männer hinter einem Einkaufsmarkt in der Saarbrücker Straße. Laut Polizeibericht stammten 19- bis 33-Jährigen aus verschiedenen Haushalten, hielten sich nicht an den Mindestabstand und keiner von ihnen trug einen Mundschutz. „Zudem war ihr dortiger Aufenthalt nicht im Sinne des Grundstückseigentümers, der in den letzten Tagen immer wieder den Unrat der dort anwesenden Personen beseitigen musste“, schreibt die Polizei. Kurz darauf kontrollierten die Beamten drei Jugendliche nahe des Bahnhofs. Auch die 15- bis 17-Jährigen trugen keinen Mundschutz. Zudem stellten die Polizisten bei ihnen zwei geöffnete Schnapsflaschen sicher, den sie ob ihres Alters nicht trinken dürfen.