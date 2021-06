Sieben Corona-Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt am Freitag für den Landkreis Kusel. Sie betreffen Kusel und Lauterecken mit jeweils einer Person, Gries mit drei Personen und Waldmohr mit zwei Personen. Aktuell sind 64 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt: 29 in der VG Kusel-Altenglan, 28 in der VG Oberes Glantal und sieben in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, liegt unter Berücksichtigung der im Landkreis gemeldeten US-Streitkräfte bei 25,6.