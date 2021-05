Mit stabilen Werten geht der Landkreis Kusel ins Wochenende: Zwei Neuinfektionen und einen Inzidenzwert von 31,0 vermeldet die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag.

Je eine der neu mit Covid-19 infizierten Personen stammt aus dem Oberen Glantal und aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Insgesamt wurden im Kreis Kusel somit 2192 bestätigte Corona-Fälle gezählt. Davon gelten 2028 als Genesen, sieben mehr als am Vortag. 66 Menschen sind mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die aktiven Infektionsfälle sind erstmals seit langem unter 100 gefallen. Die 98 verteilen sich im Kreis folgendermaßen: 45 im Oberen Glantal, 40 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und 13 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Bei der Berechnung des Inzidenzwertes werden auch die im Kreis gemeldeten US-Streitkräfte berücksichtigt.