Die vierte Corona-Welle trifft den Kreis Kusel mittlerweile in bislang nicht dagewesener Wucht. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt 48 Neuinfektionen: 31 aus dem Oberen Glantal, zwölf aus Kusel-Altenglan und fünf aus Lauterecken-Wolfstein. Aktuell gibt es 459 Infektionsfälle. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, liegt bei 303,8 und damit erstmal über 300. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz, also die Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, beträgt 4,18. Übersteigt sie den Wert von sechs, kommt es zu weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens.