Am Freitag wurde für den Landkreis Kusel eine Neuinfektion mit Covid-19 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gemeldet. Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis steigt damit auf 1574. Als Genesen gelten 1460 Personen, fünf mehr als am Vortag. 58 Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. 56 aktive Infektionsfälle sind bekannt: 19 im Oberen Glantal, 27 in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan sowie zehn in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert bleibt gleich zum Donnerstag und liegt bei 19,9 beziehungsweise bei 18,9, wenn die im Landkreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte in die Berechnung mit einbezogen würden.

