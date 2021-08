Die Kreisverwaltung hat am Dienstag eine Neuinfektion mit dem Coronavirus gemeldet. Damit werden aktuell im Kreis 24 aktive Fälle geführt – jeweils sieben in den Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein und Kusel-Altenglan sowie zehn im Oberen Glantal. Unter den 24 Infizierten befinden sich acht Reiserückkehrer sowie zwei vollständig Geimpfte, teilt Kreissprecherin Karla Hagner auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt im Vergleich zum Vortag leicht auf 20,2. Die im Kreis lebenden US-Militärangehörigen sind mit eingerechnet. Laut Zahlen des Landesuntersuchungsamts in Mainz vom Dienstag liegt die Inzidenz im Kreis für die Unter-20-Jährigen bei 41,1, für die 20- bis 59-Jährigen bei 17,2 und für die Über-60-Jährigen bei 17,3.